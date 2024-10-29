Майоров о расширении КХЛ: «У нас стоит задача догнать и перегнать Америку, видимо. В Туле трибуны на три тысячи зрителей, много других возможных проблем»
«Вчера прочитал об этом публикацию. Нужно понимать, что возникает много вопросов. Например, о стадионе. Там трибуны на три тысячи зрителей, это слишком мало. Плюс говорят, неудобно смотреть хоккей.
Много и других возможных проблем. Если Туле удастся их решить, тогда почему бы и нет. У нас никогда не было в высшей лиге команды из этого региона. Другое дело, удастся ли решить все вопросы, в том числе со стадионом, за несколько месяцев?
Что касается расширения лиги, то у нас, видимо, стоит задача догнать и перегнать Америку. Сколько там в НХЛ команд – 32? Хотя действительно, у нас в одной из конференций как раз пустует место, было бы удобнее, будь там на один клуб больше», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий