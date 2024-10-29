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  • Майоров о расширении КХЛ: «У нас стоит задача догнать и перегнать Америку, видимо. В Туле трибуны на три тысячи зрителей, много других возможных проблем»
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Майоров о расширении КХЛ: «У нас стоит задача догнать и перегнать Америку, видимо. В Туле трибуны на три тысячи зрителей, много других возможных проблем»

Борис Майоров высказался о возможном вступлении АКМ в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Вчера прочитал об этом публикацию. Нужно понимать, что возникает много вопросов. Например, о стадионе. Там трибуны на три тысячи зрителей, это слишком мало. Плюс говорят, неудобно смотреть хоккей.

Много и других возможных проблем. Если Туле удастся их решить, тогда почему бы и нет. У нас никогда не было в высшей лиге команды из этого региона. Другое дело, удастся ли решить все вопросы, в том числе со стадионом, за несколько месяцев?

Что касается расширения лиги, то у нас, видимо, стоит задача догнать и перегнать Америку. Сколько там в НХЛ команд – 32? Хотя действительно, у нас в одной из конференций как раз пустует место, было бы удобнее, будь там на один клуб больше», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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