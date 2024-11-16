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Ротенберг об удалениях СКА: «Свое «я» нужно засунуть в одно место, хоккей – командная игра. Мы улучшим эти вещи»

Роман Ротенберг высказался о дисциплине СКА в игре с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

– В тему про сохранение дисциплины. Энтони Деанджело забросил шайбу после двух удалений. Мне интересно узнать ваше мнение насчет психологического аспекта. Это исключительно мастерство? Или вот как раз какое-то чувство вины за это удаление, или злость за поражение в драке могли сыграть как раз как мотивация дополнительная? И иногда как раз удаления могут быть в плюс.

– Удаления никогда не в плюс. Всегда в минус. Всегда можно доработать ногами.

Ну, понятно, бывают ситуации, когда игрок догоняет. Вот была игра «Локомотива» и ЦСКА, игрок ЦСКА выходит 1 в 0, Елесин догоняет, идет на удаление ради команды. Ну, это правильно. Ради команды, чтобы игрок не забил, а там уже как сложится – забьет-не забьет буллит.

Что касается наших удалений, то это точно удаления, которые вредят команде. Задача каждого игрока и спортсмена в целом в таких ситуациях просто про себя говорить, что лучше забить голы, лучше помочь команде.

Хоккей – командная игра. Свое «я» нужно засунуть в одно место. Поэтому здесь мы улучшим эти вещи. И Тони уже улучшил по ходу игры, и Кузнецов улучшил – вместо того, чтобы удаляться, он уже передачи начал голевые отдавать, а Тони начал забивать.

Кстати, наш татарин Марат Хайруллин забил красивую шайбу в конце. Мы должны радоваться. Вот вы спрашивали про развитие игроков – как вам развитие Марата Хайруллина? Вы рады его развитию? Да? Отлично, спасибо, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoАк Барс
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoМарат Хайруллин
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