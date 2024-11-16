Ротенберг о Кузнецове: «Не так просто вернуться из НХЛ, другой хоккей совершенно. Женя с каждой игрой начинает лучше понимать требования КХЛ»

Роман Ротенберг высказался об игре Евгения Кузнецова с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

– Не могу не спросить про игру Евгения Кузнецова. Казалось, он какой-то вялый был, медленный. Особенно в первых двух периодах. Что с ним?

– Ну, хорошая оценка. Я думаю, это хорошая мотивация для Кузнецова. Ну, знаете, здесь не так просто вернуться из НХЛ – без шуток мы говорим – другой хоккей совершенно там, и адаптацию проходят все ребята. Кто-то быстрее, кто-то дольше адаптируется в КХЛ .

Но я считаю, что Женя с каждой игрой начинает лучше понимать требования нашей лиги. И как правильно помочь команде, если в целом. Но он отдал передачу Тони Деанджело , тот забил. Да, понятно, мы все понимаем, что Кузнецов может играть намного лучше. Будет лучше.

Все через работу, и я думаю, что он сейчас окончательно понял, как и Тони Деанджело, что лучше играть в хоккей, а не сидеть в штрафном боксе. И так же Вася Глотов , ну и так далее. Еще раз говорю, нужно улучшить дисциплину каждому игроку, включая Кузнецова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.