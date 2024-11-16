Потапов про слова тренера «Металлурга» о журналистах: «Разин – это эпатаж, привлечение внимания. Хоккей от этого только выиграет»

Алексей Потапов прокомментировал слова Андрея Разина про журналистов.

Главный тренер «Металлурга» ранее раскритиковал журналистов: «Хотите меня обсирать – обсирайте. Могу сказать им – в лице главного подонка Шевченко – собаки лают, караван идет. Я уверен в себе, я все пережил».

– Про «Металлург» вы говорили, что там самая сложная ситуация...

– Магнитогорск улучшил свое положение и свою игру. Это похоже на то, что в свое время было с «Торпедо». Три года назад игру команды Игоря Ларионова пытались разобрать, и получилось это только ближе к прошлому сезону.

В «Северстали» Андрей Разин играл в подобный хоккей, но здесь появились исполнители. Поэтому соперникам потребовалось время, чтобы адаптироваться к такой игре. «Металлургу» необходимо либо освежать команду, искать более мастеровитых и более исполнительных хоккеистов, либо вносить коррективы в свою игру, потому что отчасти это уже не работает.

– Выпады Андрея Разина на пресс-конференциях в адрес журналистов говорят о том, что он нервничает?

– Он, конечно, разочарован результатами и игрой своей команды. Когда человек заявляет: «Мне все равно», то для меня имеется в виду то, что ему точно не все равно, что про него говорят.

Но не будем забывать, что Андрей Разин – это эпатаж, это привлечение внимания, и мне кажется, что хоккей только от этого выиграет, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

Шевченко ответил Разину, назвавшему журналиста подонком: «Опять я влетал 0:4 «Трактору»? Андрей Владимирович, так это Вовченко собаки»