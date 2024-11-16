Зубов о 6:5 с «Куньлунем»: «Красивый гол Хафизова в дополнительное время стал украшением матча. Болельщикам нравится смотреть такие игры, но не тренерскому штабу» 

Сергей Зубов оценил победу над «Куньлунем» (6:5 ОТ).

«Рады результату, рады победе. Веселая получилась игра, болельщикам все-таки больше нравится смотреть такие матчи, но не тренерскому штабу. Отмечу пару красивых голов в большинстве, неплохо разыграли и забили. Конечно, красивый гол Тимура Хафизова в дополнительное время стал украшением этого матча. Счет по игре, «Сочи» с победой.

Все голы лежат в памяти, завтра будем разбираться, была пара непонятных отскоков. Это опыт для ребят и те эмоции, которые помогают двигаться вперед. Очень приятно выигрывать в таких матчах», – сказал тренер «Сочи ».