Зубов об 1:7: «Торпедо» вышло биться, умирать на льду, а «Сочи» не проявил адекватного усилия. Итог закономерный»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Торпедо».
Сочинцы потерпели поражение со счетом 1:7 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Комментировать особо нечего. Одна команда вышла биться, умирать на льду, а вторая, к сожалению, не проявила адекватного усилия.
Итог закономерный. Не хватило скорости и эмоций», – сказал Зубов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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