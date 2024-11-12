Зубов об 1:7: «Торпедо» вышло биться, умирать на льду, а «Сочи» не проявил адекватного усилия. Итог закономерный»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Торпедо».

Сочинцы потерпели поражение со счетом 1:7 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Комментировать особо нечего. Одна команда вышла биться, умирать на льду, а вторая, к сожалению, не проявила адекватного усилия.

Итог закономерный. Не хватило скорости и эмоций», – сказал Зубов .