Хафизов сделал хет-трик против «Куньлуня». Форвард «Сочи» набрал 17 очков в 23 матчах, он лучший снайпер команды с 11 голами

Тимур Хафизов сделал хет-трик в матче против «Куньлуня».

«Сочи » обыграл «Куньлунь » (6:5 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий южан Тимур Хафизов забросил три шайбы в ворота соперника – он отличился в первом и втором периоде, а в овертайме забил решающий гол для команды.

В общей сложности форвард набрал 4 (3+1) очка в этом матче.

В нынешнем сезоне Хафизов имеет в активе 17 (11+6) баллов в 23 матчах. Он является лучшим снайпером команды, а в списке бомбардиров уступает лишь Артуру Тянулину (22 очка)