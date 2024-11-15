Хафизов сделал хет-трик против «Куньлуня». Форвард «Сочи» набрал 17 очков в 23 матчах, он лучший снайпер команды с 11 голами
Тимур Хафизов сделал хет-трик в матче против «Куньлуня».
«Сочи» обыграл «Куньлунь» (6:5 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий южан Тимур Хафизов забросил три шайбы в ворота соперника – он отличился в первом и втором периоде, а в овертайме забил решающий гол для команды.
В общей сложности форвард набрал 4 (3+1) очка в этом матче.
В нынешнем сезоне Хафизов имеет в активе 17 (11+6) баллов в 23 матчах. Он является лучшим снайпером команды, а в списке бомбардиров уступает лишь Артуру Тянулину (22 очка)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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