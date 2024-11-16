Гатиятулин о 3:2 со СКА: «За «Ак Барс» играли 12 воспитанников клуба, 8 – уроженцы Татарстана. Ребята здорово себя проявляют» 

Анвар Гатиятулин оценил победу над СКА (3:2 ОТ).

– Хороший матч, много эмоций и острых моментов с обеих сторон. Невероятную поддержку нам давали трибуны, важно было сохранять концентрацию и холодную голову.

Возможно, после нашего второго гола мы подумали, что соперник нам две уже не забросит. Но тем не менее благодарен ребятам за самоотверженность, за самоотдачу. А за потрясающую поддержку – наших болельщиков.

– В матче с «Сибирью» вы тоже вели 2:0, но быстро пропустили. Эту расслабленность можно искоренить?

– Мне даже в голову не пришло проводить такие параллели. Не скажу, что была расслабленность, соперник очень мастеровитый, серьезный. В таких микроэпизодах решает концентрация, мы ее немного упустили.

– Ник Петан выведен из списка травмированных, у вас уже есть решение, где он продолжит играть? Семенов хорошо вписался в первое звено.

– Мы даем ребятам новые роли, в том числе опытным, потому что верим, что они могут прибавлять. Для нас это хорошая пища для размышлений, мы двигаемся шаг за шагом. Посмотрим, что скажут доктора, готов ли Ник на сто процентов, как и Дима Юдин. Тогда уже будем думать.

Хотел бы отметить важный момент: сегодня в составе играли 12 воспитанников клуба, из них 8 – уроженцы Татарстана. Ребята – молодцы, я говорил, что мы будем давать им шансы. Они здорово себя проявляют, важно, чтобы начало их пути в КХЛ было стабильнее. А такие игры, как сегодняшние, дают опыт и уверенность, – сказал тренер «Ак Барса ».