Федотов о 5:4 с «Оттавой»: «Первую половину матча мы провели не очень хорошо, но продолжали бороться. Все блокировали броски, действовали просто, но умно»

Иван Федотов высказался после матча против «Оттавы» (5:4 ОТ).

Вратарь «Филадельфии» отразил 33 из 37 бросков .

«Это была тяжелая игра для нас. Первую половину матча мы провели не очень хорошо, но продолжали бороться.

Все останавливали шайбу, блокировали броски, в некоторых моментах действовали просто, но умно, а в некоторых важных моментах забивали голы», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов .