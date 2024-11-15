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  • Федотов о 5:4 с «Оттавой»: «Первую половину матча мы провели не очень хорошо, но продолжали бороться. Все блокировали броски, действовали просто, но умно»
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Федотов о 5:4 с «Оттавой»: «Первую половину матча мы провели не очень хорошо, но продолжали бороться. Все блокировали броски, действовали просто, но умно»

Иван Федотов высказался после матча против «Оттавы» (5:4 ОТ).

Вратарь «Филадельфии» отразил 33 из 37 бросков.  

«Это была тяжелая игра для нас. Первую половину матча мы провели не очень хорошо, но продолжали бороться.

Все останавливали шайбу, блокировали броски, в некоторых моментах действовали просто, но умно, а в некоторых важных моментах забивали голы», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФиладельфия
logoОттава
logoНХЛ
logoИван Федотов
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