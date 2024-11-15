Федотов о 5:4 с «Оттавой»: «Первую половину матча мы провели не очень хорошо, но продолжали бороться. Все блокировали броски, действовали просто, но умно»
Иван Федотов высказался после матча против «Оттавы» (5:4 ОТ).
Вратарь «Филадельфии» отразил 33 из 37 бросков.
«Это была тяжелая игра для нас. Первую половину матча мы провели не очень хорошо, но продолжали бороться.
Все останавливали шайбу, блокировали броски, в некоторых моментах действовали просто, но умно, а в некоторых важных моментах забивали голы», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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