Сэнхайм о 5:4 с «Оттавой»: «Федотов был великолепен. Это главная причина нашей победы»

Трэвис Сэнхайм высказался об игре Ивана Федотова в матче против «Оттавы» (5:4 ОТ).

«Сенаторс» перебросали «Филадельфию» со счетом 37:19. Вратарь «Флайерс» отразил 33 из 37 бросков.

«Я думаю, [Федотов] был великолепен. Наверное, это главная причина нашей сегодняшней победы.

Посмотрите на разницу по броскам. Мы не заслуживали оставаться в этом матче, а он дал нам шанс.

Я рад, что ребята нашли способ выиграть игру для него, потому что он хорошо играл для нас», – сказал защитник «Филадельфии » Трэвис Сэнхайм .