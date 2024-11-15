Сэнхайм о 5:4 с «Оттавой»: «Федотов был великолепен. Это главная причина нашей победы»
Трэвис Сэнхайм высказался об игре Ивана Федотова в матче против «Оттавы» (5:4 ОТ).
«Сенаторс» перебросали «Филадельфию» со счетом 37:19. Вратарь «Флайерс» отразил 33 из 37 бросков.
«Я думаю, [Федотов] был великолепен. Наверное, это главная причина нашей сегодняшней победы.
Посмотрите на разницу по броскам. Мы не заслуживали оставаться в этом матче, а он дал нам шанс.
Я рад, что ребята нашли способ выиграть игру для него, потому что он хорошо играл для нас», – сказал защитник «Филадельфии» Трэвис Сэнхайм.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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