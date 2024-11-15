Илья Каблуков: «Авангард» находится в поиске игры, что-то не получается. Постараюсь ребятам помочь опытом, знаниями не только на льду, но и в раздевалке»

Илья Каблуков прокомментировал переход в «Авангард».

36-летний хоккеист вернулся в клуб, подписав двустороннее соглашение до конца этого сезона.

– Очень рад вернуться в команду, с которой брал Кубок Гагарина в 2021 году.

В «Авангарде » – лучшие болельщики в лиге, никогда, даже в самые трудные времена, не перестают поддерживать. Новая арена тоже отличная, играть на такой одно удовольствие.

Да, сейчас команда в поиске своей игры, что-то не получается. Я постараюсь ребятам помочь своим опытом, своими знаниями не только на льду, но и в раздевалке.

– Вы заключили двусторонний контракт. Готовы передавать опыт молодежи?

– Я очень хочу играть, готов приносить пользу на любом уровне.

В «Авангарде» много талантливой молодежи, свои воспитанники выходят на новый уровень. Мне кажется, важно вовремя им подсказать советом, – сказал Илья Каблуков .