«Авангард» и Каблуков подписал двусторонний договор на 10 млн рублей. В ВХЛ хоккеист может заработать 6 млн

Илья Каблуков подписал контракт с «Авангардом» на 10 миллионов рублей.

36-летний хоккеист вернулся в клуб, подписав двустороннее соглашение до конца этого сезона.

Сумма двустороннего соглашения Ильи Каблукова с «Авангардом » составит 10 миллионов рублей, если он будет находится в главной команде.

В случае игры в клубе ВХЛ он заработает 6 миллионов, сообщил «Матч ТВ».

В прошлом сезоне форвард играл за московское «Динамо» и набрал 8 (3+5) очков в 68 матчах регулярки.

С 2020 по 2022 годы Илья Каблуков выступал за «Авангард». В 2021 году в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина.