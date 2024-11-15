Каблуков вернулся в «Авангард». Контракт – до конца сезона

Илья Каблуков вернулся в «Авангард».

Клуб заключил с 36-летним нападающим контракт до конца сезона.

В сезоне-2023/24 он играл за московское «Динамо» и набрал 8 (3+5) очков в 68 матчах регулярки.

С 2020 по 2022 Илья Каблуков играл за «Авангард ». В 2021 году в составе команды он стал чемпионом России и завоевал Кубок Гагарина.