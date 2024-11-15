Каблуков вернулся в «Авангард». Контракт – до конца сезона
Илья Каблуков вернулся в «Авангард».
Клуб заключил с 36-летним нападающим контракт до конца сезона.
В сезоне-2023/24 он играл за московское «Динамо» и набрал 8 (3+5) очков в 68 матчах регулярки.
С 2020 по 2022 Илья Каблуков играл за «Авангард». В 2021 году в составе команды он стал чемпионом России и завоевал Кубок Гагарина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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