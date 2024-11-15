Ротенберг о сложностях СКА в атаке: «Расслабились. Бывает ситуация, когда поражения важнее побед, чтобы ребята понимали, что нужно уважительно относиться к любому сопернику»
Роман Ротенберг высказался о выступлении СКА в сезоне-2024/25.
Клуб проиграл 5 из 6 последних игр. Сегодня СКА проведет гостевой матч против «Ак Барса».
– В каком сейчас состоянии команда?
– Всегда важно побеждать. Бывает ситуация, когда поражения важнее побед, чтобы ребята понимали, что нужно уважительно относиться к любому сопернику, чтобы не было никакой расхлябанности.
У нас есть изменения, мы перегруппировались – это правильно. С каждым днем нам нужно улучшать нашу работу и работать над деталями. Готовимся к плей-офф.
– В чем основные сложности в атаке?
– Расслабились. Спорт не прощает отношения и требования к самому себе. К тому же все наши соперники здорово играют в обороне. Нужно отдать должное нашим соперникам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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