Ротенберг об отсутствии Толчинского на раскатке перед игрой с «Ак Барсом»: «У СКА идет конкуренция, у нас соревновательный дух. Сегодня – так, а завтра посмотрим»

Роман Ротенберг рассказал, почему Сергей Толчинский не сыграет с «Ак Барсом».

В 24 играх сезона Толчинский набрал 6 (3+3) очков. Сегодня СКА проведет гостевой матч против «Ак Барса».

– Почему Сергей Толчинский не с командой на раскатке?

– У нас идет конкуренция, у нас соревновательный дух.

Сегодня – так, а завтра посмотрим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .