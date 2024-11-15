Ротенберг об отсутствии Толчинского на раскатке перед игрой с «Ак Барсом»: «У СКА идет конкуренция, у нас соревновательный дух. Сегодня – так, а завтра посмотрим»
Роман Ротенберг рассказал, почему Сергей Толчинский не сыграет с «Ак Барсом».
В 24 играх сезона Толчинский набрал 6 (3+3) очков. Сегодня СКА проведет гостевой матч против «Ак Барса».
– Почему Сергей Толчинский не с командой на раскатке?
– У нас идет конкуренция, у нас соревновательный дух.
Сегодня – так, а завтра посмотрим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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