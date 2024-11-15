Дмитрий Яшкин: «СКА – довольно талантливая и мастеровитая команда. Но если «Ак Барс» будет играть по своей системе, обязательно добьется успеха»
Дмитрий Яшкин рассказал о подготовке к матчу против СКА.
– С какими эмоциями подходите к матчу против СКА?
– В последнее время в команде хорошее настроение, провели несколько отличных матчей. С позитивом готовимся к вечерней игре.
– Что сегодня ждать от соперника?
– Это довольно талантливая и мастеровитая команда. Но если мы будем играть по своей системе, то обязательно добьемся успеха.
– Пресса считает, что предстоящие игры со СКА и ЦСКА – хорошая проверка. Согласны с этим или не стоит делить команды на лидеров и аутсайдеров?
– В каких-то статистических моментах есть лидеры и аутсайдеры, но вообще лига и в прошлом сезоне, и в этом довольно ровная. Любой может победить или уступить в игре с любым соперником, – сказал капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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