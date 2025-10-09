  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Трактора» Дюбе: «Когда думаешь про Россию, на ум приходит холод, снег и Сибирь. Увидев пальмы в Сочи, я подумал: «Что за?...» Обгорел на следующий день»
5

Форвард «Трактора» Дюбе: «Когда думаешь про Россию, на ум приходит холод, снег и Сибирь. Увидев пальмы в Сочи, я подумал: «Что за?...» Обгорел на следующий день»

Пьеррик Дюбе был удивлен, увидев пальмы в Сочи.

– За первый месяц вы уже побывали во многих городах. Какой город приглянулся больше всего?

– У нас хороший календарь, мы побывали в отличных городах: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург. Через эти поездки смотришь страну.

В Москве, например, была возможность прогуляться по Красной площади. Москва, мне кажется, самый большой город из всех, где я был. В Петербурге тоже гуляли, ходили в красивые рестораны. В Сочи меня впечатлила погода – яркое солнце, тепло, вокруг пальмы. Помогает перезагрузиться.

Когда думаешь про Россию, на ум сразу приходит холод, снег, Сибирь. А когда мы прилетели в Сочи, я вышел, увидел пальмы и подумал: «Что за?..» (Смеется.) Когда мы только прилетели, в первый день пошли полежать у бассейна, а на следующий день я проснулся обгоревшим, не знал, сыграю ли.

В НХЛ так обычно, когда приезжаешь во Флориду. В таких местах в хоккей играть еще более здорово, чувствуешь себя свежо, – сказал нападающий «Трактора» Пьеррик Дюбе.

Дюбе о России: «Красивейшая и безопасная страна. В США, Канаде или Франции вы услышите по новостям только плохое о других странах. Надо разделять политику и жизнь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoКХЛ
logoПьеррик Дюбе
еда
logoТрактор
logoСочи
logoНХЛ
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюбе о России: «Красивейшая и безопасная страна. В США, Канаде или Франции вы услышите по новостям только плохое о других странах. Надо разделять политику и жизнь»
77сегодня, 10:06
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
4вчера, 21:35
Французский форвард «Трактора» Дюбе: «Неучастие России в ЧМ или Олимпиаде – большое упущение для хоккея. Франция отобралась на Игры, ничего для этого не сделав»
12вчера, 13:30
Главные новости
Кузнецов провел тренировку с «Металлургом». Форвард может дебютировать в игре с «Торпедо» 10 октября
6 минут назадФото
Юров не войдет в заявку «Миннесоты» на стартовый матч сезона в НХЛ. Дебют экс-форварда «Металлурга» откладывается (The Athletic)
123 минуты назад
«Локомотив» внес Сергеева в список травмированных до конца сезона. Плотников толкнул защитника на борт в игре против СКА
23сегодня, 12:20
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Доминик Гашек: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди»
65сегодня, 11:55
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» – с «Оттавой», «Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Рейнджерс» встретятся с «Баффало»
4сегодня, 11:31
Зислис о Маклауде: «Слышал, что «Авангард» помогал ему в ходе судебного процесса в Северной Америке. Вроде бы даже финансово»
10сегодня, 11:02
Карбери о 6:22 на льду у Овечкина в большинстве с «Бостоном»: «Он уставший лучше многих свежих игроков в неравных составах. Мы должны использовать его сильные стороны»
4сегодня, 10:50
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Динамо» Минск. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:30 по московскому времени
сегодня, 10:40Видео
Агент Толчинского: «Сергею нужна помощь, чтобы в него поверили и доверяли ему. У него с Разиным есть контакт, тренер подготавливает его по своей программе»
7сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Маклауд о контракте с «Авангардом»: «Рад вернуться и всех видеть. Буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, они – лучшие в КХЛ»
240 минут назад
Сергачев об интервью с Собчак: «Был мандраж, но я не наговорил лишнего – меня стали называть «самым скромным хоккеистом России». Сейчас бы не пошел, мне нечего сказать»
152 минуты назад
Воробьев о хет-трике Дорофеева за «Вегас»: «При нем было все, кроме желания работать, когда он был тинейджером. Жизнь его пошатала – сделал выводы и вырос в голове»
3сегодня, 12:10
Сушинский о СКА: «При Ларионове не играют даже как «Торпедо» при нем же. Тренер подбирал состав под себя – игры нет вообще, забить не могут»
2сегодня, 11:43
Силантьев о Кузнецове: «Веселый человек – со всеми общается и не звездит. От него исходит мощный позитив в раздевалке, такой игрок нужен в команде»
4сегодня, 11:15
Сергачев о буллинге в детстве: «Меня сильно задевало, отвечал кулаками. Поэтому и стал жестким игроком по тем меркам, наверное»
1сегодня, 10:16
Новый гендиректор ФК «Спартак» играл в Люксембурге в любительский хоккей: «Некрасов выступал на международных турнирах и показывал результаты. Будем скучать»
9сегодня, 09:08
Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по числу голов в первых матчах сезона НХЛ – 13. Рекорд у Сиссарелли и Гуле – 14 шайб
сегодня, 08:40
Гридин о дебюте за «Калгари»: «Играл в НХЛ на приставке пару лет назад, а теперь я здесь – потрясающее чувство. Первую игру не забывают, как и первый гол»
1сегодня, 08:22
«Эдмонтон» проиграл «Калгари», ведя 3:0 во 2-м периоде. Драйзайтль забил 400-й гол в НХЛ, Макдэвид сделал 2 передачи при 26:21 на льду, Скиннер отбил 19 из 22 бросков
6сегодня, 07:55