Форвард «Трактора» Дюбе: «Когда думаешь про Россию, на ум приходит холод, снег и Сибирь. Увидев пальмы в Сочи, я подумал: «Что за?...» Обгорел на следующий день»

Пьеррик Дюбе был удивлен, увидев пальмы в Сочи.

– За первый месяц вы уже побывали во многих городах. Какой город приглянулся больше всего?

– У нас хороший календарь, мы побывали в отличных городах: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург. Через эти поездки смотришь страну.

В Москве, например, была возможность прогуляться по Красной площади. Москва, мне кажется, самый большой город из всех, где я был. В Петербурге тоже гуляли, ходили в красивые рестораны. В Сочи меня впечатлила погода – яркое солнце, тепло, вокруг пальмы. Помогает перезагрузиться.

Когда думаешь про Россию, на ум сразу приходит холод, снег, Сибирь. А когда мы прилетели в Сочи, я вышел, увидел пальмы и подумал: «Что за?..» (Смеется.) Когда мы только прилетели, в первый день пошли полежать у бассейна, а на следующий день я проснулся обгоревшим, не знал, сыграю ли.

В НХЛ так обычно, когда приезжаешь во Флориду. В таких местах в хоккей играть еще более здорово, чувствуешь себя свежо, – сказал нападающий «Трактора » Пьеррик Дюбе .

