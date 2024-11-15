Роман Ротенберг: «Все игры СКА с «Ак Барсом» – самые яркие битвы в КХЛ. Гатиятулин душой переживает за хоккей, живет им. С большим уважением отношусь к нему»
Роман Ротенберг считает, что тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин живет хоккеем.
Сегодня СКА проведет гостевой матч против «Ак Барса».
– С Гатиятулиным вы работали в СКА. Как изменилась команда после его прихода? Для вас этот матч станет принципиальным?
– С «Ак Барсом» у нас всегда битвы. Был Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, был Олег Валерьевич Знарок – великие тренеры, учителя, старшие товарищи.
С Анваром Рафаиловичем мы работали один в год в сборной и в СКА, с большим уважением отношусь к нему. Это тот человек, который душой переживает за хоккей, живет хоккеем.
Думаю, сегодня будет одна из самых ярких игр в сезоне. Все наши игры с «Ак Барсом» – самые яркие битвы в КХЛ. Сегодня победит сильнейший, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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