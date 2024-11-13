Давыдов об «Амуре»: «Селекция тянет на дно, состав рыхлый. Нужны узловые игроки, вроде Шипачева. Загадка, как Хабаровск упустил его летом»

Виталий Давыдов высказался о причинах неудач «Амура» в этом сезоне.

Хабаровская команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 13 очков за 26 матчей.

– Мое мнение – «Амур » тянет на дно селекция. Набрали именитых игроков, но не команду. Рыхлый состав.

Читал в прессе, что сейчас Хабаровск пытается кого-то поменять, но желающих приобрести игроков «Амура» вроде бы нет. В этом и есть ответ на все вопросы.

– Кого, на ваш взгляд, «Амуру» не хватает?

– Таким командам нужны узловые игроки, вокруг которых будет строиться вся команда. Навскидку могу назвать Вадима Шипачева – да, он не молод, но именно такие диспетчеры формируют игру, особенно в большинстве. Загадка, как Хабаровск летом упустил его на трансферном рынке.

– Но «Амур» видел в такой роли Алекса Гальченюка...

– В недавнем матче с «Динамо» специально за Гальченюком-младшим следил. Никакого сравнения с отцом, форвардом «Динамо» 80-х годов Александром Гальченюком!

Незаметен в борьбе, проиграл всем нашим форвардам в скорости. А самое главное, что по своей роли он и не диспетчер, и не такой стержневой игрок, как тот же Шипачев.

– В Хабаровске есть и другие именитые игроки.

– В «Спартаке» мне очень нравился Хохлачев . Остренький форвард с чувством гола. Но в Хабаровске он тоже незаметен. Еще одна загадка.

– Как «Амуру» выбираться из пике?

– Дальний Восток – сложный регион, нагрузки на игроков – огромные. Если произошла ошибка с кадрами, по ходу пьесы сложно что-то исправить.

– Отставка Мартемьянова ничего не поменяла?

– Да, ничего, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .