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  • Костюченок после 0:5 с «Адмиралом»: «Звено лидеров провалило игру. Кто сыграл 0:3 свой микроматч, кто 0:4. Они должны забивать, а только пропускают»
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Костюченок после 0:5 с «Адмиралом»: «Звено лидеров провалило игру. Кто сыграл 0:3 свой микроматч, кто 0:4. Они должны забивать, а только пропускают»

Виктор Костюченок раскритиковал лидеров «Амура» после поражения.

Хабаровская команда проиграла «Адмиралу» со счетом 0:5, продлив серию поражений до восьми матчей.

– Когда «Амур» начнет забивать?

– Думаю, в ближайшей игре мы исправим ситуацию.

– Что случилось с Александром Хохлачевым, вторым по зарплате в «Амуре»?

– Сегодня он выступал в номинальном звене лидера. Если честно, они провалили игру. Кто сыграл 0:3 свой микроматч, кто вообще 0:4. Вот это настораживает. Потому что они должны забивать. А они только пропускают.

– Могут быть, нужны радикальные перестановки в «Амуре» в ближайшее время? Может, вам сделать ставку на молодежь?

– Могу сказать как тренер, что мы постараемся разбудить ребят и вернуть их в былые кондиции. А если говорить более глобально, то решение будет принимать руководство, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.

Александр Хохлачев играл в тройке с Алексом Бродхерстом и Владиславом Барулиным. Форвард не нанес ни одного броска в створ ворот за 10:17 на льду. В этом сезоне на его счету 2 (1+1) очка в 18 играх.

«Амур» проиграл всухую 5-й матч подряд – 0:5 с «Адмиралом». Команда не забивает больше 307 минут

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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