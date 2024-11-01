«Амур» хочет расстаться с Дрозгом и Дюрандо. Будущее Хохлачева в клубе – под вопросом (Дмитрий Лукашов)

«Амур» хочет расстаться с Яном Дрозгом и Арно Дюрандо.

Ранее из хабаровского клуба по соглашению сторон ушел главный тренер Андрей Мартемьянов.

По информации журналиста Дмитрия Лукашова, будущее Александра Хохлачева в «Амуре» также находится под вопросом.

Все трое вышеперечисленных игроков являются форвардами. Словенец Дрозг набрал 6 очков за 18 матчей при полезности «минус 9».

Канадец Дюрандо отметился 4 (2+2) баллами за результативность в 18 играх. У Хохлачева в 18 матчах – 2 (1+1) очка при полезности «минус 8».

«Амур » занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 12 баллов за 21 матч.

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