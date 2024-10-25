Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Торонто», став 3-й звездой. У него 6 очков и «+8» в 8 играх

Павел Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой.

Форвард «Сент-Луиса » прервал серию из 4 игр без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (5:1).

В активе 29-летнего россиянина стало 6 (3+3) баллов в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

Сегодня Бучневич (15:18, 1:09 – в большинстве, 0:27 – в меньшинстве, «+3») отметился 1 броском в створ и 1 мимо, а также сделал 1 перехват.