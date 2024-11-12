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Герин о продлении Капризова: «Миннесота» очень далека от этого и сосредоточена на сезоне. Кирилл просто хочет играть в хоккей, разберемся с этим позже»

Билл Герин высказался о будущем продлении контракта с Кириллом Капризовым.

Действующее соглашение форварда «Миннесоты» со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 миллионов долларов рассчитано до июня 2026 года.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Капризова 28 (9+19) очков в 15 матчах при полезности «плюс 14».

– Вы подходите к делам с оглядкой на то, какой может быть его новая зарплата?

– Нет. Мы очень далеки от этого и сосредоточены на сезоне. Кирилл просто хочет играть в хоккей. Мы просто хотим играть в хоккей.

Разберемся со всем этим позже, – заявил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Маккиннон – 3-й, Панарин – 6-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoМиннесота
logoБилл Герин
logoНХЛ
logoКирилл Капризов
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