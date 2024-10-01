Мозякина назначат генеральным менеджером «Металлурга». Кошечкин возглавит клубную вертикаль по вратарям («Вброс по борту»)
Сергей Мозякин близок к назначению генеральным менеджером «Металлурга».
Сергей Гомоляко ранее покинул должность спортивного директора клуба.
По информации телеграм-канала «Вброс по борту», Сергей Мозякин, вероятно, займет пост генерального менеджера «Металлурга».
Кроме того, Василия Кошечкина, бывший голкипер уральцев, назначат тренером по вратарям, отвечающим за всю клубную вертикаль.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
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