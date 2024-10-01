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Мозякина назначат генеральным менеджером «Металлурга». Кошечкин возглавит клубную вертикаль по вратарям («Вброс по борту»)

Сергей Мозякин близок к назначению генеральным менеджером «Металлурга».

Сергей Гомоляко ранее покинул должность спортивного директора клуба.

По информации телеграм-канала «Вброс по борту», Сергей Мозякин, вероятно, займет пост генерального менеджера «Металлурга».

Кроме того, Василия Кошечкина, бывший голкипер уральцев, назначат тренером по вратарям, отвечающим за всю клубную вертикаль.

«Металлург» нашел виновника неудачного старта – уволил директора, который собрал чемпионский состав

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
logoМеталлург Мг
logoСергей Мозякин
logoВасилий Кошечкин
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
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