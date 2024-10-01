Мозякина назначат генеральным менеджером «Металлурга». Кошечкин возглавит клубную вертикаль по вратарям («Вброс по борту»)

Сергей Мозякин близок к назначению генеральным менеджером «Металлурга».

Сергей Гомоляко ранее покинул должность спортивного директора клуба.

По информации телеграм-канала «Вброс по борту», Сергей Мозякин , вероятно, займет пост генерального менеджера «Металлурга ».

Кроме того, Василия Кошечкина , бывший голкипер уральцев, назначат тренером по вратарям, отвечающим за всю клубную вертикаль.

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