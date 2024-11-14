Федор Канарейкин: «Локомотив» очень сильно выглядит, они претенденты на общий успех в сезоне. У ЦСКА пока горки, не все так гладко в коллективе»

Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча ЦСКА против «Локомотива».

«Если «Локомотив » продолжит так же, как выглядел, например, в крайнем матче со «Спартаком», то, думаю, им удастся добиться победы. Очень сильно выглядит на данном этапе команда, сейчас они претенденты на общий успех в сезоне.

У армейцев пока горки. Думаю, что их молодежь еще не вышла на уровень, который от нее ждут. У Воробьева еще очень много работы, не все так гладко в коллективе», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.