Федор Канарейкин: «Локомотив» очень сильно выглядит, они претенденты на общий успех в сезоне. У ЦСКА пока горки, не все так гладко в коллективе»
Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча ЦСКА против «Локомотива».
«Если «Локомотив» продолжит так же, как выглядел, например, в крайнем матче со «Спартаком», то, думаю, им удастся добиться победы. Очень сильно выглядит на данном этапе команда, сейчас они претенденты на общий успех в сезоне.
У армейцев пока горки. Думаю, что их молодежь еще не вышла на уровень, который от нее ждут. У Воробьева еще очень много работы, не все так гладко в коллективе», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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