Мальцев о 0:2 от «Локомотива»: «Спартак» недорабатывал, было мало опасных бросков. Сложно было находить свободное пространство, надо больше стараться»

Михаил Мальцев высказался после поражения от «Локомотива» (0:2).

– Сложно было находить свободное пространство, но надо было больше стараться. Мы немного недорабатывали, было мало опасных бросков. Соперник играет дисциплинированно во всех трех зонах.

– «Локомотив» – самый сложный соперник в сезоне по содержанию игры?

– Думаю, да.

– Почувствовали себя бразильцем (звено Морозова называют «бразильским» – прим. Спортс’‘)?

– Меня убрали из первого звена в третьем периоде, – сказал нападающий «Спартака » Михаил Мальцев .