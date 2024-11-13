Мальцев о 0:2 от «Локомотива»: «Спартак» недорабатывал, было мало опасных бросков. Сложно было находить свободное пространство, надо больше стараться»
Михаил Мальцев высказался после поражения от «Локомотива» (0:2).
– Сложно было находить свободное пространство, но надо было больше стараться. Мы немного недорабатывали, было мало опасных бросков. Соперник играет дисциплинированно во всех трех зонах.
– «Локомотив» – самый сложный соперник в сезоне по содержанию игры?
– Думаю, да.
– Почувствовали себя бразильцем (звено Морозова называют «бразильским» – прим. Спортс’‘)?
– Меня убрали из первого звена в третьем периоде, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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