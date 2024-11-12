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  • Никитин о том, что Радулов не играл со «Спартаком»: «Сане 38 лет. Мы сыграли 28-й матч, больше всех в КХЛ. Не видим смысла вытаскивать из него жилы»
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Никитин о том, что Радулов не играл со «Спартаком»: «Сане 38 лет. Мы сыграли 28-й матч, больше всех в КХЛ. Не видим смысла вытаскивать из него жилы»

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Спартака» (2:0).

– Меньшинство сбивало ритм, но парни держали уровень, была возможность многих проверить.

– У «Локомотива» серия побед, не давит ли это на команду?

– Если мы не дураки… В том году уже поверили в себя один раз. Надо адаптироваться и находить мотивацию в любых ситуациях.

– Как оцените борьбу в этом матче?

– У соперника были моменты в большинстве, но наши спецбригады дали импульс остальным не снижать планку.

– Как оцените игру в атаке?

– У нас есть сдвиги, ребята создают моменты. Но есть над чем работать. Наша победная серия идет за счет забитых голов.

– Почему не играл Радулов?

– Сане 38 лет. Мы сыграли 28-й матч, больше всех в лиге. Не видим смысла вытаскивать жилы из Радулова. Молодежь учится у него на тренировках, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

«Локомотив» выиграл 11-й матч подряд. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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