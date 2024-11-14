«Баффало» вернул Раймера. Клуб забрал вратаря с драфта отказов «Анахайма»

Вратарь Джеймс Раймер вернулся в «Баффало».

«Сейбрс» забрали игрока с драфта отказов «Анахайма ».

Контракт вратаря с зарплатой 1 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.

Напомним, Джеймс Раймер перешел из «Детройта» в «Баффало » в июле. В октябре «Анахайм» забрал его с драфта отказов «Сейбрс».

В сезоне-2024/25 он провел 2 матча за «Дакс», отражая в среднем 86,4% бросков при коэффициенте надежности 4,50.