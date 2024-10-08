«Анахайм» забрал Раймера с драфта отказов «Баффало»

Вратарь Джеймс Раймер стал игроком «Анахайма».

«Дакс» забрали игрока с драфта отказов «Баффало».

Контракт вратаря с зарплатой 1 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25. Напомним, Джеймс Раймер перешел из «Детройта» в «Баффало » 2 июля.

В сезоне-2023/24 он провел 25 матчей, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 3,11.

Также сообщается, что вратарь «Анахайма» Джон Гибсон был помещен в список травмированных, а голкипер Калле Кланг отправлен в АХЛ .

Вратарь «Анахайма» Гибсон пропустит от 3 до 6 недель после экстренной операции в связи с аппендицитом