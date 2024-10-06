«Калгари» поместил Пеллетье на драфт отказов, «Торонто» – Мюррея, «Ванкувер» – Бреннстрема, «Оттава» – Годетта
Клубы НХЛ поместили хоккеистов на драфт отказов.
«Калгари» выставил форварда Джейкоба Пеллетье в список отказов, «Торонто» – голкипера Мэтта Мюррея, «Бостон» – вратарей Брендона Басси и Иржи Патеру, «Ванкувер» – защитника Эрик Бреннстрема.
Также среди прочих на драфт отказов были выставлены голкипер Джеймс Раймер («Баффало»), форварды Ян Еник и Адам Годетт («Оттава»), нападающий Зак Астон-Риз («Вегас»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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