Кросби сделал 1015-й ассист и идет 14-м в истории НХЛ. До Сакика – 1 передача, до Лемье – 18

Сидни Кросби сделал 1015-ю голевую передачу за карьеру в чемпионатах НХЛ.

37-летний форвард «Питтсбурга» отличился в матче с «Детройтом» (2:3 ОТ) и по-прежнему занимает 14-е место по ассистам в истории лиги.

13-м в списке с 1016 результативными пасами идет Джо Сакик, 12-м – Марио Лемье (1033). Рекордсмен – Уэйн Гретцки с 1963 передачами.

Всего в 1290 матчах за карьеру в НХЛ Кросби набрал 1613 (598+1015) очков.

В 18 играх текущего сезона на его счету 17 (6+11) баллов.