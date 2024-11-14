Кросби сделал 1015-й ассист и идет 14-м в истории НХЛ. До Сакика – 1 передача, до Лемье – 18
Сидни Кросби сделал 1015-ю голевую передачу за карьеру в чемпионатах НХЛ.
37-летний форвард «Питтсбурга» отличился в матче с «Детройтом» (2:3 ОТ) и по-прежнему занимает 14-е место по ассистам в истории лиги.
13-м в списке с 1016 результативными пасами идет Джо Сакик, 12-м – Марио Лемье (1033). Рекордсмен – Уэйн Гретцки с 1963 передачами.
Всего в 1290 матчах за карьеру в НХЛ Кросби набрал 1613 (598+1015) очков.
В 18 играх текущего сезона на его счету 17 (6+11) баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости