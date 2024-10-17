  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 1600+ очков. Быстрее этой отметки достигли только Гретцки, Лемье, Дионн и Ягр
16

Кросби – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 1600+ очков. Быстрее этой отметки достигли только Гретцки, Лемье, Дионн и Ягр

Сидни Кросби – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 1600+ очков.

Капитан «Питтсбурга» стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ), а также дважды ассистировал партнерам – в том числе Евгению Малкину при его 500-й шайбе в лиге

На счету 37-летнего канадца стало 6 (1+5) баллов в 5 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1602 (593+1009) балла в 1277 играх. 

Выше Кросби в списке лучших бомбардиров в истории лиги идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915) и Джо Сакик (1641 в 1378).

Среди действующих игроков 2-е место занимает Александр Овечкин («Вашингтон», 1553 в 1428, 853+700).

При этом Сидни стал пятым игроком в истории лиги по скорости достижения отметки 1600 очков. Меньшее число матчей потребовалось только Гретцки (667), Лемье (812), Дионну (1164) и Ягру (1274). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
рейтинги
logoПиттсбург
logoБаффало
logoЯромир Ягр
logoМарио Лемье
logoСидни Кросби
logoДжо Сакик
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoСтив Айзерман
logoМарк Мессье
logoРон Фрэнсис
logoГорди Хоу
logoМарсель Дионн
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Амур» сыграет с «Северсталью», «Авангард» – со «Спартаком», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА
329 минут назад
Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Кросби. В 2022 году Сидни забил свой 500-й гол с паса Евгения
551 минуту назад
Малкин набрал 1+3 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 11 очков в 5 играх
13сегодня, 03:35
Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, забросивший 500 шайб. В истории лиги – 48-й игрок с таким достижением
28сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Питтсбург» одолел «Баффало» – 6:5, «Торонто» забросил 6 шайб «Лос-Анджелесу», «Колорадо» проиграл «Бостону», «Анахайм» – «Юта»
1598 минут назадLive
Плющев о 927 очках Шипачева в КХЛ: «Харламов феерил на льду, им восхищались – не помню, чтобы он хвастался достижениями. Цифрам уделяют слишком много внимания»
17вчера, 21:58
Кучеров или Макдэвид? Панарин или Капризов? Соберите свою команду в карточной игре по НХЛ
вчера, 21:30Спецпроект
Владислав Третьяк: «Бобровский олицетворяет российский хоккей. Правда, играет он в НХЛ»
10вчера, 20:59
Директор «Динамо» о Рябкине: «Он должен заслужить место в составе, доминировать в МХЛ, быть заметным в ВХЛ. Нельзя расторгнуть контракт в России, а завтра играть в США. Скандал никому не нужен»
9вчера, 20:15
Никитин о 5:1 с «Куньлунем»: «Локомотиву» важны не очки, фокусируемся на качестве игры. Радулову дали отдохнуть, кислородика. Много задач решали этой ротацией»
вчера, 19:55
Ко всем новостям
Последние новости
Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «Все дружно ждем, когда он побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем точно»
14 минут назад
Кузнецов про интервью в перерывах: «Лучше пошутить, чем говорить какие-то серьезные вещи. Я пашу, как лошадь, в СКА это видят»
4вчера, 21:45
Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»
вчера, 21:35
Рыбин о Панарине: «Один из лидеров «Рейнджерс». Из года в год под 100 очков набирает»
вчера, 21:16
Плющев о ЦСКА: «В «яму» просто так не попадают, туда заводят. Это сделал штаб – сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают, не несут ничего армейского»
4вчера, 20:44
Кравец об 1:5: «Локомотив» играл, а «Куньлунь» наблюдал. Уступаем по всем показателям, поэтому такой счет. Если каждый будет работать, как Якупов, результат будет другим»
1вчера, 20:32
Заврагин о СКА: «Чувствую себя хорошо, атмосфера на высоком уровне. Все игроки здесь звезды. Конкуренция есть в любом клубе»
1вчера, 19:43
Козлов о 3:2 с «Барысом»: «Салават» выглядел динамичнее, проявили характер, блокировали броски. Продолжаем выездную серию, можем играть лучше»
4вчера, 18:49
Гатиятулин об 1:3 с «Трактором»: «Первый период у «Ак Барса» получился, моменты были. Сказалась потеря ведущих нападающих, может»
2вчера, 18:08
Быков о Шипачеве: «С возрастом стал мудрее, не тратит силы понапрасну. Вадим грамотно распоряжается возможностями плеймейкера, дает зарабатывать партнерам очки»
вчера, 17:56