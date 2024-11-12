Леонтьев о 4:1 с «Барысом»: «Тяжелый, вязкий хоккей. «Нефтехимик» старался поймать соперника на контратаках. Получились хорошие голы» 

Олег Леонтьев оценил победу над «Барысом» (4:1).

«Болельщиков с победой, пришли сегодня нас поддержать, отметить 1000-й матч. Приятно было видеть столько зрителей на трибунах.

По игре: тяжелый, вязкий хоккей был, старались поймать на контратаках соперника. У нас двое вышли из лазарета, Володя Брюквин и Жан-Себастьен Деа, добавили нам энергии, уверенности. Мы неплохо забивали, получились хорошие голы. Играли дисциплинированно, хотя был там один момент в меньшинстве.

Тяжелая победа, но мы ее уже забыли. Нам играть уже через день, готовимся к следующей игре», – сказал тренер «Нефтехимика ».