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  • Леонтьев об 1:2 с «Барысом»: «Кусачий соперник, цепляется за каждую игру. У «Нефтехимика» 41 бросок в створ, шайба не зашла, так бывает»
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Леонтьев об 1:2 с «Барысом»: «Кусачий соперник, цепляется за каждую игру. У «Нефтехимика» 41 бросок в створ, шайба не зашла, так бывает»

Олег Леонтьев прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Барыса» (1:2 ОТ).

«Владели территориальным и игровым преимуществом, по голевым ситуациям, по моментам очень много создавали, но не реализовали. 41 бросок в створ. Бывают такие игры.

Очень стойко соперники оборонялись, очень много блокированных бросков – 21. Не заходят прямые броски – значит надо туда заносить шайбу вместе с вратарем.

В овертайме допустили потерю соперника нашим игроком и, к сожалению, пропустили. Самоотдача была, знали, что «Барыс» – кусачий соперник, цепляется за каждую игру, и будет нервный матч, никто очки просто так не отдаст.

Настрой у нас был боевой, но бывают такие игры, когда шайба не зашла в начале – и потом уже тяжело пробить поймавшего кураж вратаря соперников. Настраиваемся на следующий бой», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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