Роман Ротенберг: «При поддержке Собянина реализуем проект «Хоккейный Город Сколково» – прорыв в сфере спорта и образования для детей. В планах – обмен учениками из стран БРИКС»

Роман Ротенберг высказался о реализации проекта «Хоккейный Город Сколково».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково». Целевой объем финансирования – 3 млрд рублей.

«Сегодня произошло знаменательное событие: мэр Москвы Сергей Собянин в Сколково посетил инновационную школу «СКОЛКА». Эта школа – одна из лучших в мире. Она рассчитана на 825 мест, в штате – свыше 150 учителей и других специалистов.

«Я вам скажу, что это уникальная школа не только для Москвы, хотя в Москве очень много крутых школ, но это самая уникальная, наверное, в стране. Не только потому что она такая замечательная, комфортная, светлая, красивая, но и здесь практико-ориентированное обучение, когда можно обучаться не только абстрактно, а на жизненных примерах, так чтобы знания вы могли применить у себя дома, на улице, в городе. Так что я надеюсь, что вам понравится в этой школе», – сказал мэр Москвы.

Совместно с Москвой при поддержке Сергея Семеновича Собянина, Российского фонда прямых инвестиций и объединения стран БРИКС мы планируем реализовать большой проект – «Хоккейный Город Сколково».

Этот мультифункциональный спорткомплекс объединит площадки более чем для 15 видов спорта, включая ледовые, тренажерный, батутный и универсальный спортивный залы, бассейн.

В комплексе будут работать хоккейная школа «Красная Машина Юниор» (проект Академии СКА), школа фигурного катания, дзюдо, плавания, гимнастики и других видов спорта.

«Хоккейный город Сколково» станет настоящим прорывом в сфере спорта и образования. Он даст возможность юным спортсменам вырасти гармонично развитой личностью, чтобы занятия спортом не шли в ущерб образованию и наоборот.

У нее будет общее расписание для учеников, которые будут ходить в школу и в ней же заниматься спортом. В наших планах – программы по обмену учениками из стран БРИКС.

Наш проект стал возможен благодаря вниманию, которое Москва и Сергей Семенович уделяет развитию нашего будущего – детей, за что хочу еще раз сказать ему огромное спасибо!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

Ротенберг про «Хоккейный Город Сколково»: «Выполняем поручение Путина. Огромная благодарность Шувалову, Собянину – в хоккее можно победить только командой»