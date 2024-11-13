Ротенберг о «СКА-Арене»: «Чтобы вернуться, нужно решить много факторов, улучшить детали. Не хочу обсуждать публично наши внутренние вопросы»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о возвращении СКА на «СКА-Арену».

Петербургский клуб переехал на «СКА-Арену» по ходу минувшего сезона. В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны. Сезон-2024/25 СКА проводит в Ледовом дворце.

– Вы сделали много комплиментов новосибирской арене, но увидим ли мы в этом сезоне армейцев на «СКА-Арене»? Идет ли какая-то работа по возвращению на стадион?

– Знаете, очень много разных факторов, которые надо нам решить для того, чтобы вернуться. Это наши внутренние вопросы. Мы всегда будем стремиться играть там, где можем побеждать. Там, где есть возможность побеждать.

Всякие детали не хочу обсуждать публично. Это будет неправильно. Надо многие детали улучшить, чтобы мы вернулись на «СКА-Арену», – сказал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг после победы над «Сибирью» (1:0 Б).