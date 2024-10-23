Матч КХЛ «Торпедо» – «Динамо» Минск планируют провести на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе
«Действительно, есть намерение провести 4 января матч «Торпедо» – «Динамо» Минск на нашем стадионе.
Когда к нам приезжал наставник «Торпедо» Игорь Ларионов, он сказал, что в Америке подобное практикуется, почему бы не провести «Зимнюю классику» и в Нижнем?
Хотели провести это мероприятие еще в прошлом году, но удалось убедить руководство области, что нужно подойти продуманно к этому вопросу, взвесить все за и против и оценить все риски.
Главное – это безопасность зрителей, учитывая, что ожидается несколько десятков тысяч зрителей. Понимаем, что предстоит огромная работа по подготовке стадиона. Поговорили с агрономом: пока каких-то рисков, кроме протечек, мы не видим. Газону это не повредит.
На поле установят защитный слой фанеры, который будет закрывать и газон, и системы орошения под ним», – сказал руководитель ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» Валерий Мочалов в эфире программы «Футбольный марш».
На стадионе «Нижний Новгород» проводит свои домашние матчи клуб Мир РПЛ «Пари НН».
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