Матч КХЛ «Торпедо» – «Динамо» Минск планируют провести на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе

Матч между «Торпедо» и минским «Динамо» может пройти на футбольном стадионе.

«Действительно, есть намерение провести 4 января матч «Торпедо » – «Динамо » Минск на нашем стадионе.

Когда к нам приезжал наставник «Торпедо» Игорь Ларионов , он сказал, что в Америке подобное практикуется, почему бы не провести «Зимнюю классику» и в Нижнем?

Хотели провести это мероприятие еще в прошлом году, но удалось убедить руководство области, что нужно подойти продуманно к этому вопросу, взвесить все за и против и оценить все риски.

Главное – это безопасность зрителей, учитывая, что ожидается несколько десятков тысяч зрителей. Понимаем, что предстоит огромная работа по подготовке стадиона. Поговорили с агрономом: пока каких-то рисков, кроме протечек, мы не видим. Газону это не повредит.

На поле установят защитный слой фанеры, который будет закрывать и газон, и системы орошения под ним», – сказал руководитель ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» Валерий Мочалов в эфире программы «Футбольный марш».

На стадионе «Нижний Новгород » проводит свои домашние матчи клуб Мир РПЛ «Пари НН ».