Ротенберг про 94 минуты СКА без голов: «Я бы мог на пятачке закрыть вратаря, мы с Корешковым, Шафрановым и Кетовым помогли бы, но это по регламенту невозможно. Но мы забили больше всех в КХЛ»

Роман Ротенберг прокомментировал серию СКА без голов в 94 минуты.

Сегодня петербургский клуб обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня победа, но 94 минуты СКА не забивает с игры. Понятно, что есть реализация – игроки выходят на лед, но вы как главный тренер и тренерский штаб в чем видите свои ошибки или недоработки? Такой звездный состав, такое именитое нападение – и не реализовывают свой потенциал.

– Если на лед выйдут Корешков , Шафранов , Кетов , я могу тоже на пятачке закрыть вратаря – думаю, мы бы смогли помочь команде, но, к сожалению, по регламенту это невозможно.

Мы, конечно, очень хотим забить. И поверьте мне, вопрос не в том, что мы где-то что-то плохо делаем. Вопрос в том, что наши соперники очень самоотверженно играют против нас.

И для нас это очень хорошо, потому что мы как раз таки готовимся к плей-офф. И с точки зрения плей-офф или следующей игры – это шаг за шагом. То есть нет такой кнопки, знаете, нажали ее – и у нас режим плей-офф. Кнопки нет. Поэтому мы обязаны улучшать все детали.

Команды в целом – уважаю всех, не буду говорить конкретно – играют с нами на контратаках. И мы эти моменты улучшаем.

Что касается реализации, то я и после прошлой игры говорил об этом. Здесь нужно уважительно относиться к сопернику, самоуверенность не нужна. Нужно иметь чувство опасности и забивать, реализовывать голевые моменты, когда они у нас вырисовываются, а они вырисовываются у нас довольно часто. И сегодня было много моментов, которые мы были обязаны реализовать. Мы будем это тренировать.

В то же время я хочу отметить картину в целом – мы забили больше всех в КХЛ, и это факт. Есть к чему стремиться. Сегодня железобетонная оборона, а в следующей игре – железобетонная оборона, яркая атака и реализация, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.