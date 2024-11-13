Ротенберг об 1:0 с «Сибирью»: «У СКА появился командный дух. Сегодня мы увидели группу суровых мужиков, победивших, несмотря ни на что»

Роман Ротенберг высказался о победе СКА над «Сибирью».

Петербургский клуб одержал победу (1:0 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Первое, что хочу отметить: трибуны, арену в Новосибирске, лед, болельщиков – все высочайшего уровня, это мечта каждого игрока и тренера – играть при такой поддержке, на такой арене играть.

Когда строятся такие дворцы, хоккей в России развивается. Здесь очень хоккейная атмосфера, все лучше и лучше и лучше с каждым годом.

Хочу отметить всю нашу команду. Была такая обоюдоострая игра. Мы много что поменяли за сутки. Хочу отметить нашего вратаря Егора Заврагина , который родом из Новосибирска. Не так просто у себя дома и сыграть лучшую игру в сезоне, может быть, не только в этом сезоне.

Это важный момент для нас. Я благодарю Егора и всю команду за самоотдачу. Так и рождается команда.

Понятно, что есть что улучшить. Все через работу, через тренировки – мы усердно тренируемся и работаем. У нас появился командный дух. Сегодня мы увидели такую группу суровых мужиков, которые победили, несмотря ни на что.

Команду с победой. Огромная благодарность нашим болельщикам, которые приехали, всем, кто был на арене. Спасибо», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.