Эрик Линдрос: «Плохо, что россиян нет на международных турнирах, мы все хотим, чтобы ситуация изменилась. Российский хоккей по-настоящему силен!»
– Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?
– В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок!
А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и тренерский штаб «Ред Уингс» – Спортс’‘) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.
Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире.
Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают [на международных турнирах]. Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась, – сказал член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос.
Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля, возможно»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий