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Эрик Линдрос: «Плохо, что россиян нет на международных турнирах, мы все хотим, чтобы ситуация изменилась. Российский хоккей по-настоящему силен!»

Эрик Линдрос выступил за возвращение России на международные соревнования.

– Вы играли со многими и против многих российских хоккеистов. Кто вызывает у вас самые яркие воспоминания?

– В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок!

А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и тренерский штаб «Ред Уингс» – Спортс’‘) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.

Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет. Очень плохо то, что происходит в мире.

Потому что я фанат хоккея и хочу видеть, как российские игроки выступают [на международных турнирах]. Понимаю, почему они не играют, но мы все хотели бы, чтобы ситуация изменилась, – сказал член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос.

Линдрос об Овечкине: «Он разрывает и забивает пачками. Александр побьет рекорд Гретцки в конце февраля, возможно»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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Эрик Линдрос
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