Дацюк поблагодарил бывших партнеров и тренеров на церемонии введения в Зал славы. Он назвал Крикунова, Федорова, Ковальчука, Малкина и Овечкина, особо выделив Ларионова
«Я хотел бы поблагодарить тренеров и наставников, которые формировали мою карьеру: Валерия Голухова, Владимира Крикунова, Скотти Боумэна, Майка Бэбкока и их ассистентов. Вы научили меня не только дисциплине и игровым навыкам, но и ценностям лидерства, стойкости и командного единства. Каждый из вас сыграл ключевую роль в моем развитии как игрока и личности.
И, конечно, спасибо моим партнерам. Особая благодарность Игорю Ларионову, а также Стиву Айзерману, Хенрику Зеттербергу, Никласу Лидстрему, Бретту Халлу, Крису Челиосу, Сергею Федорову, Томасу Хольмстрему, Брендану Шенахану, Крису Дрэйперу, Илье Ковальчуку, Евгению Малкину, Александру Овечкину и другим.
Хоккей – это командный спорт, и я не стоял бы здесь без каждого из вас. Мы вместе боролись на льду, общались в раздевалке и делили незабываемые моменты. Мне повезло играть рядом с величайшими спортсменами, и я всегда буду ценить наше время вместе», – сказал бывший игрок «Детройта» и сборной России.
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