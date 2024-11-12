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Дацюк поблагодарил бывших партнеров и тренеров на церемонии введения в Зал славы. Он назвал Крикунова, Федорова, Ковальчука, Малкина и Овечкина, особо выделив Ларионова

Павел Дацюк поблагодарил бывших партнеров на церемонии введения в Зал славы.

«Я хотел бы поблагодарить тренеров и наставников, которые формировали мою карьеру: Валерия Голухова, Владимира Крикунова, Скотти Боумэна, Майка Бэбкока и их ассистентов. Вы научили меня не только дисциплине и игровым навыкам, но и ценностям лидерства, стойкости и командного единства. Каждый из вас сыграл ключевую роль в моем развитии как игрока и личности.

И, конечно, спасибо моим партнерам. Особая благодарность Игорю Ларионову, а также Стиву Айзерману, Хенрику Зеттербергу, Никласу Лидстрему, Бретту Халлу, Крису Челиосу, Сергею Федорову, Томасу Хольмстрему, Брендану Шенахану, Крису Дрэйперу, Илье Ковальчуку, Евгению Малкину, Александру Овечкину и другим.

Хоккей – это командный спорт, и я не стоял бы здесь без каждого из вас. Мы вместе боролись на льду, общались в раздевалке и делили незабываемые моменты. Мне повезло играть рядом с величайшими спортсменами, и я всегда буду ценить наше время вместе», – сказал бывший игрок «Детройта» и сборной России. 

Самый влиятельный игрок века – в Зале славы! На Дацюка равняются звезды следующих поколений

Дацюк – в Зале славы! Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoДетройт
logoВладимир Крикунов
logoПавел Дацюк
logoБрендан Шенахан
logoЕвгений Малкин
logoИлья Ковальчук
logoАлександр Овечкин
logoМайк Бэбкок
logoКрис Челиос
logoКрис Дрэйпер
logoХенрик Зеттерберг
logoТомас Хольмстрем
logoСергей Федоров
logoНХЛ
logoСтив Айзерман
logoИгорь Ларионов
logoБретт Халл
logoСкотти Боумэн
Зал хоккейной славы
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