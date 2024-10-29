Кадр дня: самый дорогой хоккеист СКА катался после матча на пустой арене. Он сыграл только 5 минут

Толчинский просидел почти всю игру.

Такой кадр обычно можно увидеть в каком-нибудь фильме о спорте – не обязательно хорошем: хоккеист остается на пустой арене со своими мыслями и, по сути, играет сам с собой. После этого – либо сюжет с преодолением, либо финальные титры.

Но зрители, смотревшие матч СКА – «Сибирь» на Кинопоиске и не выключившие вовремя эфир, а также работники дворца, убиравшиеся на трибунах, могли увидеть подобную картину не в кино, а в реальной жизни. Обе команды уже давно ушли в раздевалки – и только игрок в форме СКА с 28-м номером наматывал круги с шайбой по льду. Это был Сергей Толчинский.

Возможно, нападающий после матча выбрал именно такой способ восстановления (да, хоккеисты после игр еще тренируются), но гораздо больше похоже, что Толчинский просто соскучился по льду и шайбе этим вечером – ему их явно не хватило.

В матче с «Сибирью» он провел только 5 минут 4 секунды – СКА уже в начале второго периода перешел на игру в три звена, и Сергей был среди тех, кого перевели в зрители. За вечер у нападающего только 6 смен, за которые он успел сделать 1 бросок. Голевым тот не стал.

Но это не впервой для Толчинского. В прошлом матче – против «Спартака» – сыграл еще меньше: 3 минуты 37 секунд, но за 7 смен. И в целом к снижению айстайма он уже должен был привыкнуть.

Судя по результативности Сергея, постепенное уменьшение его времени выглядит даже логично. Агент игрока – Шуми Бабаев – на прошлой неделе так прокомментировал эту ситуацию для «Спорт-Экспресса» : «Мы с ним общались. Упаднических настроений нет. Он уверен в своих силах.

Единственный момент, который в СКА не до конца понимают — Толчинский для максимальной эффективности должен играть больше. Но сейчас рядом с ним в центре появился Воробьев и тройка заиграла. Времени он тоже стал получать больше и эффективность повысилась. Сергею еще крепче надо стиснуть зубы, работать и доказать, что он заслуживает большего времени. У него есть победный кубковый опыт. Для СКА это важно. Толчинский - основной игрок команды. Это не поддается никакому сомнению».

Ситуация была бы довольно обыденной для хоккея, если б не один факт: Толчинский – самый высокооплачиваемый игрок СКА в сезоне-2024/25. Да, без учета возможных бонусов – только по окладу – он получает больше Кузнецова, Деанджело, Зайцева, Григоренко или Плотникова.

В мае 2023-го Сергей, не договорившийся с «Авангардом», в составе которого выигрывал Кубок Гагарина, переехал в Санкт-Петербург и подписал 5-летний контракт со СКА – и стал зарабатывать 77 млн рублей в год.

В первый же сезон за армейцев он выбил 54 (18+36) очка, став вторым бомбардиром команды и лучшим по результативности среди нападающих. Но стоит уточнить, что Толчинский при этом ни разу не сыграл меньше 9:40 за матч, а его средний айстайм был 16:59.

Новый же чемпионат – при обновленном составе – для него сразу начался в 4-м звене, и ни в одном из матчей-2024/25 он не получил и 15 минут на льду. Рекорд – 14:35 против «Северстали» в сентябре. Кроме того, заметно сократилось его время в большинстве – если год назад он получал 2:54 в среднем за вечер, то сейчас – 1:10. Хотя в последних двух матчах – вообще нули. И в такой ситуации от него странно ждать прежней результативности.

Занятно, что перед матчем с «Сибирью» Роман Ротенберг ответил для «СЭ» на вопрос о возможном обмене Толчинского: «Это тоже спекуляции, это какие-то интриги мадридского двора. Мы довольны нашим составом, всеми нашими игроками. У нас идет серьезный тренировочный процесс. С каждой тренировкой мы улучшаем детали. Сергей тоже работает над собой, он тренируется, он в хорошем настроении находится и воспринимает правильно те вещи, которые он обязан улучшить, он их улучшает, вы это видите в его игре, он с каждой игрой становится лучше и лучше, как и вся наша команда».

Возможно, если в следующем матче ему дадут не 5, а 7-9 минут, то улучшения в его игре и получится заметить. Пока же остается гадать, что у Толчинского, принадлежащего СКА до лета 2028-го, дальше: титры или все же сюжет с преодолением?

Фото: ska.ru