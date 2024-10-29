Ротенберг о 6:3 в матче СКА – «Сибирь»: «Обе команды поймали кураж. Забросили 9 шайб, иногда в КХЛ бывает 0 шайб. Может, в 10-м овертайме забьют. Я был на такой игре – болельщики просто ушли»

Роман Ротенберг высказался о результативной игре в матче СКА – «Сибирь» (6:3).

«Когда болельщики приходят на трибуны, это показывает, что мы работаем правильно. Надо чтобы каждый клуб в КХЛ работал со своими болельщиками правильно. Это огромная работа. чтобы болельщики вообще приходили, чтобы всегда были полные трибуны.

Это игра команды, это общение с болельщиками, человеческая коммуникация. Нужно правильно коммуницировать с болельщиками, уважать их. Мы уделяем этому много внимания, а должны уделять еще больше. Мы очень благодарны нашим болельщикам – сегодня была замечательная дружелюбная атмосфера, спортивный праздник.

И поэтому обе команды поймали кураж. Была яркая игра – мы должны это честно признать. Забросили девять шайб. Иногда у нас в лиге забрасывают 0 шайб. И в 8-м овертайме, может быть, кто-то забьет через какой-то рикошет, а может и не забьет. Может, в 10-м овертайме забьют. Я был на таком матче один раз – болельщики просто ушли с трибун.

Было уже 2 часа ночи – люди опаздывали на метро. И как им попасть домой? На следующий день у многих рабочий день. Много моментов, которые мы должны вместе улучшать.

Открыто работать вместе, своим трудом доказывать право быть здесь. И право выступать перед лучшими болельщиками в мире по нашему мнению», – сказал главный тренер СКА Ротенберг после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

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