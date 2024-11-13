Болельщица «Сибири» поздравила Ротенберга с 214-м матчем в КХЛ. Она принесла плакат на трибуну
Болельщица «Сибири» поздравила Романа Ротенберга с 214-м матчем в КХЛ.
В Новосибирске проходит матч Фонбет чемпионата КХЛ между «Сибирью» и СКА (0:0, второй период).
Одна из болельщиц новосибирской команды принесла на трибуну плакат, на котором изображен главный тренер армейцев, и поздравления в честь 214-й игры в лиге.
Напомним, ранее Ротенберг выразил недовольство тем фактом, что КХЛ не поздравила его 200-м матчем в КХЛ.
Изображение: t.me/erykalov_s_shaiboi
Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости