Болельщица «Сибири» поздравила Ротенберга с 214-м матчем в КХЛ. Она принесла плакат на трибуну

Болельщица «Сибири» поздравила Романа Ротенберга с 214-м матчем в КХЛ.

В Новосибирске проходит матч Фонбет чемпионата КХЛ между «Сибирью » и СКА (0:0, второй период).

Одна из болельщиц новосибирской команды принесла на трибуну плакат, на котором изображен главный тренер армейцев, и поздравления в честь 214-й игры в лиге.

Напомним, ранее Ротенберг выразил недовольство тем фактом, что КХЛ не поздравила его 200-м матчем в КХЛ.

Изображение: t.me/erykalov_s_shaiboi

Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»