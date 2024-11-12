При Ротенберге такое уже было.

В регулярке-2024/25 СКА выступает сериями. Еще недавно команда Романа Ротенберга выдала семь побед подряд. В какой-то момент СКА включился в гонку за лидерство на Западе. На таком ярком эмоциональном фоне клуб подходил к матчу с «Локомотивом» (2:3). После него оказалось, что до реальной турнирной борьбы пока далеко.

«Локомотив» (46 очков) уже оторвался далеко – в ближайшее время СКА (32) его не догонит. Тут же проявились проблемы, которые требуют срочных решений. Помните тяжелый старт сезона-2023/24, когда СКА выпадал за границу плей-офф и постоянно проигрывал? Тогда набралось пять поражений подряд – столько же случилось и сейчас.

После игры с «Авангардом» (1:2) Роман Ротенберг как раз об этом вспомнил: «Мы уже проходили такую ситуацию – в прошлом сезоне с последнего места поднялись на первое». Кому СКА проигрывал той осенью: «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3), «Динамо» (1:3), «Сибири» (0:3). Ждали ли подобную серию в этот раз? По номинальным вывескам – вряд ли.

Как воспринимать такую громкую серию поражений – 10 наблюдений

1. Если смотреть на таблицу, то не произошло вообще ничего страшного. Очковый запас пока позволяет СКА ощущать себя комфортно в борьбе за тройку. Пусть «Локомотив» уже и оторвался далеко.

2. Все топ-клубы КХЛ проходили через неудачные отрезки осенью 2024-го. Это касается того же «Локомотива» (лидер Запада) и «Трактора» (лидер Востока). Сложности возникали и у самого СКА – три поражения в четырех матчах на старте сезона. С ними клуб успешно справился.

3. Сейчас откатились на привычный уровень те игроки, которые ранее шли к личным рекордам. Выделяются двое – Захар Бардаков (9+7) и Сергей Плотников (12+4). Первый забил «Салавату», второй отметился ассистом против «Локомотива». Вот и все их достижения в пяти матчах.

4 . Резко пропал атакующий запал у защитника Энтони Деанджело. Раньше он перекрывал бесконечные провалы аномальной результативностью (18 матчей, 20 очков). Теперь же собирает минусы в полезность: заработал по «-2» в играх с «Салаватом» и «Сочи».

5 . Вратарский вопрос в СКА по-прежнему актуален. Ротенберг доверяет молодым, но иногда вера в них доходит до абсурда. Павел Мойсевич пропустил полгода и сразу вышел в основу на «Куньлунь». При этом здоровый Никита Серебряков не был в заявке СКА с 5 октября.

6 . У игроков СКА закончились креативные идеи в атаке. Против «Локомотива» мы еще увидели сумасшедшую шайбу Ивана Демидова, возникшую из-за его индивидуальных действий. Теперь необычные решения скорее вредят – пасы на пустые ворота приводят к ненужным промахам.

7 . В СКА остается действительно много нерешенных игровых проблем. Основные из них связаны с дисциплиной. Ротенберг говорил о ненужных удалениях и спорах с судьями еще летом. Говорит и сейчас, но подвижек по решениям в этом направлении нет.

8. Настрой на матчи против СКА – особенный у каждого клуба КХЛ. Поэтому бесконечные высказывания Ротенберга по лучшей игре у соперников уже не смотрятся комично. Например, «Сочи» обыграл СКА (5:2), а всего через четыре дня разгромно проиграл «Торпедо» (1:7).

9 . У СКА сформировался коллектив доминирующих игроков. Если у кого-то из них что-то не выходит, то остальные шансами не пользуются. Мы много об игровом времени Сергея Толчинского (6 очков, 23 игры, 10:30 на льду). С «Авангардом» он сыграл 16 минут – и ничего.

10 . Ротенберг точно нервничает из-за неудачной серии, хотя старательно это скрывает. На его пресс-конференциях больше нет ярких рассуждений про лес и рыбалку. Вместо них – оправдания со ссылками на игровые моменты. Они напоминают атмосферу провала в плей-офф.

Почему же СКА много проигрывает – только объективные выводы (почти все!)

● Соперники СКА открывали счет в семи матчах подряд. Так происходило и в победных играх со «Спартаком» (5:2) и «Сибирью» (6:3). СКА часто отыгрывался сразу после первой шайбы, но тут негативно выделяется игра с «Сочи» (2:5). До 52-й минуты СКА летел 0:3 – только затем пошел обмен голами. В такой ситуации перевернуть матч было уже невозможно хотя бы из-за времени.

● Подбор игроков в СКА по-прежнему решает многое. Команда Ротенберга играла в доминирующем стиле в каждом матче на отрезке из поражений. С Омском это вылилось в мощнейший второй период (18:7 по броскам) с кучей голевых моментов (пересмотрите эпизод с Толчинским ). По-настоящему на равных со СКА смотрелся толко «Салават» (35:35).

Проблема в том, что на отдельных отрезках матчей СКА многое позволял и у собственных ворот. Поэтому по 30+ бросков набиралось даже у «Куньлуня» и «Сочи». За этим скрыты два ключевых факта: у СКА появились вопросы по реализации моментов, но сами игроки допускают много индивидуальных ошибок.

● Евгений Кузнецов – главный публичный символ плохих результатов СКА. В матчах с «Салаватом» (2:4) и «Куньлунем» (1:2 ОТ) все во многом определилось после его удалений. Так произошло и в матче с «Авангардом» (1:2), но там Омск забросил победную шайбу еще в первом периоде. Эмоции Кузнецова (а их много! ) стабильно влияют на результат с негативной стороны.

Важно: Кузнецов участвовал не во всех проигранных матчах этой серии. Встречу против «Сочи» (2:5) он пропустил из-за болей в животе. Вот только его игровой спад все равно заметен. За всю регулярку-2024/25 Кузнецов набрал 18 (7+11) очков, а в четырех встречах на отрезке из поражений у него был лишь гол «Локомотиву» (2:3). Все впечатление сложилось из удалений.

● Нельзя обвинять в поражениях одного Евгения. Это же проговорил и Ротенберг: «У нас не только Кузнецов удалился. Нельзя искать виноватых и обвинять кого-то одного. Понятно, что Кузнецов на слуху, все смотрят его смены, но не Евгений удалился в конце матча, когда мы уже навязали свою игру, и были близки к голу. В этот момент удаляется наш игрок — это был не Кузнецов».

Ротенберг не называл фамилию хоккеиста, который подвел СКА в матче с «Авангардом». Мы сделаем это за него: на 56-й минуте игры в Омске удаление за игру высокоподнятой клюшкой схватил Василий Глотов. Это отняло у СКА важные минуты атакующей активности. Тут же интересно, что СКА не отличается надежностью в меньшинстве (79,8%, 15-е место в лиге).

● Пока Ротенберг не видит собственных недоработок и не связывает их с результатом. Вот его впечатления после игры с «Авангардом»: «Чтобы забивать больше, нужно, чтобы наши ребята играли на команду и закрывали вратаря – тогда у нас будет больше голов. С точки зрения наработок, домашних заготовок – все работает. Это та лучшая система, которая выполняется».

Там же Ротенберг сказал важную вещь: игроки СКА могли расслабиться. Кажется, что это перекладывание ответственности, но совсем игнорировать такой факт точно нельзя. В шести из семи матчей победной серии СКА забрасывал минимум по пять шайб, а «Витязь» (8:1) и «Куньлунь» (8:0) тогда получили по восемь. И как тут морально не успокоиться?

● Впереди СКА ждут гостевые матчи с «Сибирью» и «Ак Барсом». Календарь в сезоне-2024/25 выглядит сбалансированным, но и к нему есть вопросы. Учитывая предстоящие игры, СКА проводит на выезде пять из шести последних встреч. Единственное исключение – тот самый проигранный матч с «Сочи». Кажется, скоро пойдут отсылки к самолетным ногам.

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Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко; ska.ru