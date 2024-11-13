Макдэвид с 999 очками идет на 99-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Коннор Макдэвид с 999 очками идет на 99-м месте в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

В активе 27-летнего канадца стало 17 (5+12) очков в 13 играх в текущем сезоне.

За карьеру в лиге в рамках регулярок на счету Макдэвида стало 999 (340+659) баллов в 658 играх.

Он занимает текущее 99-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Коннор обошел Джейсона Спеццу (995 баллов в 1248 матчах), на 98-м месте идет Брайан Пропп (1004 в 1016).