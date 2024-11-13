Цыплаков набрал 10-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Эдмонтоном». Он делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Максим Цыплаков набрал 10-е очко в сезоне НХЛ.

Форвард «Айлендерс » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном » (3:4 ОТ).

В активе 26-летнего россиянина стало 10 (2+8) очков в 16 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «+4» и среднем времени на льду 16:40.

Он делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков лиги с защитником «Монреаля » Лэйном Хатсоном (10 баллов в 16 играх, 0+10).

Лидирует форвард «Далласа » Логан Станковен (13 в 14, 3+10), на втором месте – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (12 в 14, 5+7).

Сегодня Цыплаков (16:23, 1:58 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1.