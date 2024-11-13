Цыплаков набрал 10-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Эдмонтоном». Он делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков
Максим Цыплаков набрал 10-е очко в сезоне НХЛ.
Форвард «Айлендерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).
В активе 26-летнего россиянина стало 10 (2+8) очков в 16 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «+4» и среднем времени на льду 16:40.
Он делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков лиги с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном (10 баллов в 16 играх, 0+10).
Лидирует форвард «Далласа» Логан Станковен (13 в 14, 3+10), на втором месте – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (12 в 14, 5+7).
Сегодня Цыплаков (16:23, 1:58 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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