Егор Зайцев о 0:2 от «Локомотива»: «Физически это сложный соперник, но к любой команде можно найти ключ. Их нужно было обыгрывать коротким пасом»

Егор Зайцев подвел итоги матча против «Локомотива» (0:2).

– Физически это сложный соперник, но к любой команде можно найти ключ и сыграть на ее слабых качествах.

Тренерский штаб разберет эту игру и подскажет, что надо делать. «Локомотив» нужно было обыгрывать коротким пасом.

– Для вас стало неожиданностью отсутствие Радулова у «Локо»?

– У «Локомотива» ровный состав. Мы выходили играть на победу, но не получилось, – сказал защитник «Спартака » Егор Зайцев .