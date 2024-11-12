Егор Зайцев о 0:2 от «Локомотива»: «Физически это сложный соперник, но к любой команде можно найти ключ. Их нужно было обыгрывать коротким пасом»
Егор Зайцев подвел итоги матча против «Локомотива» (0:2).
– Физически это сложный соперник, но к любой команде можно найти ключ и сыграть на ее слабых качествах.
Тренерский штаб разберет эту игру и подскажет, что надо делать. «Локомотив» нужно было обыгрывать коротким пасом.
– Для вас стало неожиданностью отсутствие Радулова у «Локо»?
– У «Локомотива» ровный состав. Мы выходили играть на победу, но не получилось, – сказал защитник «Спартака» Егор Зайцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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