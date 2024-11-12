Шевень о Китае: «Машины движутся в хаотичном порядке. На пешеходных переходах не пропускают. Нам сказали аккуратнее переходить дорогу, потому что давят до конца»
Хоккеистка «Шанхая» Ульяна Шевень рассказала о дорожном движении в Китае.
– Приходилось слышать, что в Китае сумасшедшее движение, а на пешеходных переходах не пропускают людей.
– Да, к этому мы тоже не могли привыкнуть. Машины движутся в каком-то хаотичном порядке и все равно не останавливаются, даже если горит зеленый свет для пешехода.
На пешеходных переходах действительно не пропускают, там преимущество у машин, что, конечно, странно. Нам сказали аккуратнее переходить дорогу, потому что машина давит до конца. Иначе водитель будет пожизненно выплачивать деньги человеку, которого сбил, – сказала хоккеистка «Шанхая» Ульяна Шевень.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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