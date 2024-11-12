Ульяна Шевень: «Китайцы очень любят президента России. Постоянно говорят «Путин» и показывают палец вверх»
Женская хоккейная команда базируется в городе Цицикар.
– Расскажите про Цицикар как про город.
– Цицикар находится на севере Китая, и климат примерно такой же, как в Москве. То есть зимой тут холодно и снег, а летом жарко, тепло. Небольшой город по местным меркам, уютный, и мне очень напоминает мой родной Зеленоград.
– Как китайцы относятся к русским и в целом к России?
– Мы живем в отеле, и здесь лифт просто обклеен Путиным. И это первое, что меня поразило, когда мы приехали.
Китайцы очень любят нашего президента. Когда мы идем по улице, то на нас так смотрят… В нашем городе очень мало живут и бывают иностранцы. И для местных жителей увидеть человека из России – это вау.
Они часто просят сфотографироваться, говорят комплименты, что мы очень красивые, потому что у нас светлые волосы и светлые глаза. Постоянно говорят «Путин» и показывают палец вверх.
Трудности бывают из-за того, что девчонки у нас в команде не очень хорошо знают английский. Но тренер знает достаточно хорошо, и на тренировках сначала объясняет команде упражнение, а потом отдельно нам троим, – сказала хоккеистка «Шанхая» Ульяна Шевень.
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